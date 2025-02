Novo pátio de apreensão do DER, módulos escolares e campo sintéticos são inaugurados

O Governo do Distrito Federal inaugurou módulos escolares na Escola Classe 512, um novo campo sintético e o primeiro pátio de apreensão de veículos do Departamento de Estradas de Rodagem em Samambaia. O pátio, construído pelo consórcio com um investimento de R$ 20 milhões, não gerou custos para os cofres públicos e tem capacidade para 3 mil veículos, integrando atividades do DETRAN e DER com tecnologia de ponta. O governador Ibaneis Rocha destacou o impacto positivo dos novos espaços para a comunidade, promovendo projetos sociais e atividades esportivas. A vice-governadora Celina Leão falou sobre o acordo para reduzir o custo das passagens de ônibus no entorno.



