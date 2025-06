OAB DF celebra 65 anos com sessão solene na Câmara Legislativa

A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal realizou uma sessão solene para comemorar 65 anos de fundação. A cerimônia acontece na Câmara Legislativa do DF. Advogados que contribuíram para a seccional serão homenageados, incluindo o presidente da OAB DF, que receberá o título de cidadão benemérito de Brasília.



