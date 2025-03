Ocorrências policiais durante o carnaval deste ano caíram 42% em relação ao ano de 2024

A Polícia Militar registrou uma redução de 42% nas ocorrências diárias durante o carnaval de 2025 em comparação a 2024, com 41 incidentes entre domingo e segunda-feira, incluindo furtos de celulares e apreensões de entorpecentes. O reforço no efetivo policial em mais de 30% e a implementação de táticas de segurança, como revistas em várias áreas estratégicas e vídeo monitoramento, contribuíram para essa queda. No entanto, crimes graves, não relacionados ao carnaval, também foram registrados. Além disso, a PM autuou mais de 200 motoristas por embriaguez e incentivou o uso de transporte público gratuito. A segurança das crianças foi outra prioridade, com a identificação de mais de 1.120 menores em bloquinhos, utilizando pulseiras e cartões de identidade infantil.



