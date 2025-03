Ônibus elétricos na W3: projeto pode dar certo mas depende da estrutura da Neoenergia

O GDF está em processo de implantação de ônibus elétricos na via W3. Este projeto visa contornar restrições impostas pelo Ipham, que inviabiliza o uso do VLT na região. Entretanto, a falta de infraestrutura elétrica adequada, fornecida pela Neoenergia, é um grande obstáculo.



O secretário de mobilidade, Zeno Gonçalves, planeja uma reunião em abril com a companhia para buscar soluções. Durante uma viagem à China, a vice-governadora Celina Leão avançou na obtenção de investimentos e um protótipo será avaliado nos próximos 30 dias. Com aprovação, 90 veículos deverão ser fabricados até novembro. Problemas semelhantes em São Paulo, onde 37 veículos estão parados devido à falta de infraestrutura para carregamento.



