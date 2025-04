Operação ‘Adolescência Segura’ combate desafios perigosos na internet

No dia seguinte ao enterro de Sarah Raissa, de 8 anos, o Ministério da Justiça realizou uma operação nomeada "Adolescência Segura", emitindo mais de 20 mandados de prisão pelo Brasil. A menina morreu após inalar gás de desodorante aerossol, influenciada por um desafio na internet.



O pai, Cássio Castro, lamenta a perda: “é uma sensação de vazio e destruição”. Ele acredita que a tragédia poderia ter sido evitada com mais advertências. A 15ª Delegacia de Ceilândia investiga o caso, buscando a origem do vídeo visto por Sarah. A operação faz parte do esforço do Ministério para coibir conteúdos perigosos online, liderada pelo Ciberlab da Secretaria Nacional de Segurança Pública.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!