Operação da Polícia Federal desarticula organização criminosa que movimentou mais de R$ 89 milhões

A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas em quatro estados: Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Paraíba. A investigação, iniciada em fevereiro, revelou que a quadrilha movimentou mais de R$ 89 milhões.



O líder, residente na Paraíba, usava laranjas para abrir empresas de fachada e lavar o dinheiro. Durante a ação, 70 policiais federais cumpriram mandados de prisão e busca, apreendendo veículos, armas, dinheiro em espécie e joias. A operação, que teve apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, continua em andamento.



