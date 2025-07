Operação do Detran em Águas Claras (DF) notifica 35 veículos por estacionamento irregular

O Detran realizou uma operação em Águas Claras (DF) para coibir o estacionamento irregular. Durante a ação, 35 veículos foram notificados por estarem estacionados em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Destes, 15 ocupavam vagas reservadas a idosos, pessoas com deficiência e autistas sem a credencial adequada. A multa aplicada é de R$ 293,47 e resulta em 7 pontos na carteira. Um veículo foi removido ao depósito do Detran.



