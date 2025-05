Operação dos bombeiros mira na prevenção para enfrentar a seca no Distrito Federal

A Operação Verde Vivo foi lançada para ações preventivas contra incêndios em áreas rurais e matas. Quase 600 militares estão destacados, com uso de tecnologia e mapeamento de risco coordenados pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Após um ano de intensa seca e grandes incêndios, a operação também foca na prevenção comunitária, orientando sobre riscos e cuidados durante a estiagem.



