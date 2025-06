Operação Sentinela reforça segurança na Asa Norte (DF)

A Operação Sentinela foi iniciada para aumentar o policiamento na Asa Norte (DF). Policiais do Patamo e Rotam estão focados em combater furtos e tráfico de drogas. Coordenada pelo tenente-coronel Diogo Gerbis de Aguiar, ele destaca o uso de cães farejadores para detectar drogas e objetos ilícitos. A operação, que conta com 90 policiais, seguirá por várias semanas, ajustando a atuação conforme o mapeamento das áreas de crime.



