Oposição no DF enfrenta dificuldades para escolher um candidato para as eleições de 2026

A oposição no Distrito Federal enfrenta dificuldades para escolher um candidato para as eleições de 2026. Os postulantes da esquerda buscam o apoio do presidente da República. O grupo governista está se consolidando com Celina Leão e Ibaneis Rocha. A construção de uma chapa unificada pela esquerda ainda não foi definida. Além disso, há disputas internas dentro do PT entre novos filiados e membros tradicionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!