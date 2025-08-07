Logo R7.com
Oposição no DF enfrenta dificuldades para escolher um candidato para as eleições de 2026

Enquanto a esquerda busca apoio da presidente da República, grupo governista se consolida com Celina Leão

DF Record|Do R7

A oposição no Distrito Federal enfrenta dificuldades para escolher um candidato para as eleições de 2026. Os postulantes da esquerda buscam o apoio do presidente da República. O grupo governista está se consolidando com Celina Leão e Ibaneis Rocha. A construção de uma chapa unificada pela esquerda ainda não foi definida. Além disso, há disputas internas dentro do PT entre novos filiados e membros tradicionais.

