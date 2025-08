Oposição reage à prisão domiciliar de Bolsonaro e pressiona Senado

Um dia após o decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, senadores da oposição prometem obstruir as votações no Congresso. Eles pressionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.



A oposição também busca avançar na proposta que concede perdão aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro. No decreto, Moraes apontou que Bolsonaro violou a proibição do uso de redes sociais. A defesa de Bolsonaro nega a violação e pretende recorrer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!