Pacientes da Farmácia Popular receberão avisos do SUS por mensagens

Usuários da Farmácia Popular começarão a receber mensagens do Sistema Único de Saúde (SUS) para lembrar de tomar seus medicamentos. As notificações serão enviadas por texto, WhatsApp ou aplicativo do governo e, inicialmente, focarão em pacientes com hipertensão. Para evitar golpes, mensagens autênticas terão um selo azul e não solicitarão dinheiro. Haverá a opção de não receber mais mensagens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!