Para combater o preconceito nas escolas a Secretaria de Educação vai adotar medidas mais rígidas

Uma aluna de 11 anos sofreu um ataque de pânico após ser hostilizada por colegas devido à sua aparência. O incidente ocorreu no Riacho Fundo 2 (DF), resultou na transferência das alunas envolvidas e no registro do caso na delegacia. Em resposta, a Secretaria de Educação está finalizando um protocolo antirracista, com capacitação para professores e consultas públicas. O Ministério Público do DF e grupos de direitos humanos estão envolvidos no desenvolvimento do documento. A iniciativa visa melhorar a resposta a casos de racismo e será expandida para combater bullying e outros tipos de agressão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!