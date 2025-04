Parque da Cidade, Eixão do Lazer e Zoológico atraem público no feriado de 21 de abril

Durante o feriado em Brasília, o Parque da Cidade se tornou o destino ideal para estudantes que organizaram um piquenique, levando bolos, pastéis e sucos. Além de aproveitar as quadras de areia para jogar vôlei e relaxar, o grupo decidiu evitar falar sobre faculdade ou trabalho.



No Eixão, irmãos encararam o desafio de pedalar três quilômetros. "Agora é só descansar", disseram após o passeio. No Zoológico, onde a entrada é gratuita, famílias aproveitaram o dia. Um menino visitou pela primeira vez acompanhado da mãe e da avó. Outra família decidiu acampar ali, saboreando comidinhas trazidas de casa sob as sombras das árvores.



