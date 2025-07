Parque de Águas Claras (DF) restringe fotos e divide opiniões entre fotógrafos e frequentadores

Fotógrafos que trabalham no parque de Águas Claras (DF) estão impedidos de atuar desde 27 de maio, após reclamações de usuários que se sentiram constrangidos. Essa proibição impacta diretamente a renda dos fotógrafos, como um profissional relatou: "Para mim impacta diretamente em toda a renda per capita da minha casa, porque hoje eu sou fotógrafo e minha esposa está grávida."



O Ibram, responsável pelo parque, está analisando a situação para equilibrar os direitos dos usuários e as necessidades dos atletas. Corredores do parque expressaram apoio aos fotógrafos, considerando as imagens como um incentivo às práticas esportivas. A solução ainda está em análise jurídica, buscando garantir que as imagens sejam usadas apenas pelos próprios atletas.



