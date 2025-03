Partidos avançam nas articulações para as pré-candidaturas ao governo do DF

No Distrito Federal, movimentações políticas ganham força com a aproximação das eleições de 2026. A ala conservadora pretende unir partidos em torno de Celina Leão e Ibaneis Rocha para os cargos de governo e Senado, respectivamente. Por outro lado, o Partido Verde deve lançar Leandro Grass como pré-candidato ao governo, conforme confirmado pelo presidente Eduardo Brandão.



Além de Grass, Ricardo Capelli (PSB) e Geraldo Magela (PT) são cogitados, mas a decisão do PT de lançar Erika Kokay ao Senado pode complicar alianças progressistas. As negociações devem intensificar até as convenções partidárias do próximo ano.



