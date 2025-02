Paulo Maurício Braz Siqueira toma posse como presidente da OAB-DF

O novo presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Distrito Federal, Paulo Maurício Braz Siqueira, tomará posse na próxima segunda-feira (3). Ele foi eleito com mais de 11 mil votos para um mandato que se estende até 2027. Com 22 anos de experiência na advocacia e atuação anterior como Secretário-Geral da Ordem, Braz pretende ampliar a estrutura para advogados e qualificar profissionais em relação à inteligência artificial.