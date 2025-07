Pavimentação da via de acesso à Escola Classe Córrego das Corujas no Sol Nascente (DF) é autorizada

A governadora em exercício, Celina Leão, assinou a ordem de serviço para a pavimentação da via de acesso à Escola Classe Córrego das Corujas no Sol Nascente (DF). A conclusão está prevista para 120 dias e beneficiará cerca de 100 estudantes e 108 produtores rurais.



A obra inclui drenagem, terraplanagem e paisagismo. A governadora também visitou as obras do Trecho 3 na região, que devem ser concluídas até agosto. Já foram investidos mais de R$ 700 milhões em melhorias no Sol Nascente, segundo o governo.



