Pedestre morre após ser atropelado no DF e motorista foge sem prestar socorro

Um pedestre foi atropelado e morreu em Taguatinga, na região da Samdu Sul. Testemunhas relataram que o motorista do veículo fugiu do local após o incidente. A polícia esteve presente na área para preservar a cena do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido.



