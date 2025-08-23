Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Pedestre morre após ser atropelado no DF e motorista foge sem prestar socorro

Acidente aconteceu em Taguatinga, na região da Samdu Sul; polícia continua investigando o caso

DF Record|Do R7

Um pedestre foi atropelado e morreu em Taguatinga, na região da Samdu Sul. Testemunhas relataram que o motorista do veículo fugiu do local após o incidente. A polícia esteve presente na área para preservar a cena do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Atropelamento
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.