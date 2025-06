Pesquisa aponta alta na expectativa de vendas para o Dia dos Namorados no DF

Levantamento da Fecomércio-DF aponta que 60,2% dos lojistas estão otimistas com as vendas para o Dia dos Namorados, um aumento de 12,7% em relação ao ano passado. A expectativa média de crescimento no comércio é de 21,7%, especialmente em setores mais ligados à data.



Do lado do consumidor, 65,6% pretendem comprar presentes, com ticket médio estimado em R$ 242,02, leve recuo de 3,7% na comparação com 2024.



O segmento de vestuário, calçados e alimentação deve se beneficiar mais. Um shopping antecipou suas campanhas promocionais, e um restaurante preparou um cardápio especial para atrair casais apaixonados. O casal José e Fátima, juntos há 36 anos, compartilham que o segredo para um relacionamento duradouro é o respeito e a parceria.



