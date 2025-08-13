Pinheiros do Jardim Botânico de Brasília começam a ser cortadas para preservação ambiental

Os pinheiros do Jardim Botânico de Brasília estão sendo cortados devido à sua classificação como espécie invasora. Plantados em 1970 e originários do hemisfério norte, esses pinheiros competem com plantas nativas e oferecem risco ao solo.



A ação envolve a remoção de 655 árvores em áreas próximas a estacionamentos e espaços recreativos. O plano foi aprovado pelo Instituto Brasília Ambiental e segue estudos desde 2013. A retirada ocorrerá em etapas durante dois meses, com o plantio subsequente de árvores nativas para preservar a biodiversidade. A expectativa é que o novo paisagismo traga sombra, segurança e conforto aos visitantes.



