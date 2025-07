Pinheiros serão retirados das áreas de visitação do Jardim Botânico por riscos de acidentes

A partir de agosto, o Jardim Botânico de Brasília iniciará a retirada de centenas de pinheiros visando à segurança dos visitantes e à proteção do cerrado. Segundo Allan Freire, diretor do Jardim Botânico, os pinheiros são espécies exóticas invasoras que afetam o cerrado por meio de alelopatia, impedindo o crescimento de outras plantas. Além disso, essas árvores representam um risco à segurança.



Inicialmente, 655 pinheiros mapeados serão removidos do centro de visitantes. A madeira extraída será reaproveitada em construções no jardim e outras unidades de conservação do Distrito Federal.



