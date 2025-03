Piscina de ondas do Parque da Cidade deve ficar pronta até final de 2026

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o início da revitalização da icônica piscina de ondas no Parque da Cidade, em Brasília . Inaugurada em 1978, ela era uma popular atração até ser desativada em 1997. A reforma, com um investimento de R$ 18 milhões, promete resgatar não apenas a estrutura original, mas também adicionar novas atrações aquáticas, como um rio lento e uma piscina infantil de surf. Ademais, a Secretaria de Esporte e Lazer já liberou parte da verba necessária. A expectativa é de que as obras sejam concluídas até meados do próximo ano, proporcionando lazer acessível a preços populares para a população. O projeto é uma oportunidade de resgatar memórias afetivas e criar novas experiências para gerações futuras. "Agora faz parte do imaginário cultural de Brasília, é importante que isso seja revitalizado", comentou um morador.



