Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF será prioridade do governo para 2025

O governador Ibaneis Rocha anunciou que a votação do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial) do Distrito Federal será prioridade em 2025. Com uma estratégia focada na prevenção, o objetivo é evitar desgastes políticos e ruídos na comunicação. Recentemente, o governador reuniu-se com o presidente da CLDF (Câmara Legislativa do DF), Wellington Luiz, e o secretário de Urbanismo, Marcelo Vaz, para alavancar um debate abrangente sobre o novo plano. Essa abordagem visa não apenas restringir a disseminação de fake news, mas também prevenir a aprovação de emendas controversas. O PDOT, que deveria ser revisado a cada dez anos, está atrasado desde 2014, sendo crucial para definir o zoneamento urbano e rural e as diretrizes de uso do solo no DF.