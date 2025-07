Plano Safra 2025/26 destina R$ 516 bilhões para o agronegócio

O novo Plano Safra destina R$ 516 bilhões em crédito, um aumento de 1,5% frente à safra anterior, mas produtores enfrentam taxas elevadas de 10% a 14% ao ano. A adaptação às regras de zoneamento agrícola é obrigatória para acessar o custeio, e agora é possível financiar rações e medicamentos antes do contrato.



Entidades alertam que juros altos podem desacelerar a produção, apesar do otimismo com um PIB do agronegócio projetado em 29%. No Distrito Federal, com regiões como o Cinturão Verde, mais de 8 mil produtores são afetados diretamente pelo plano. Cooperativas, no entanto, esperam aumento nas concessões de crédito, mesmo diante dos desafios econômicos.



