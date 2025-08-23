PM resgata mulher em surto trancada em apartamento na Asa Norte, em Brasília

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência na Asa Norte, em Brasília, envolvendo uma mulher em surto. Policiais realizaram negociações para garantir a segurança dela e evitar ferimentos. A mulher ficou trancada em um cômodo do apartamento, mas foi retirada pelos militares sem lesões. Segundo informações da PM, ela passa bem.



