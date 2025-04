Polícia apura morte de criança em hospital de Goiás após aplicação de injeção

Maria Eduarda, uma menina de 6 anos com bronquite astmática, morreu após receber atendimento no Hospital Municipal de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A família registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil do Estado de Goiás iniciou as investigações. Ela entrou no hospital com dores no peito e falta de ar. A criança recebeu uma injeção para tratar inflamações respiratórias, mas passou mal após a administração.



A família questiona o modo de aplicação do medicamento, que foi administrado via intramuscular, diferentemente das vezes anteriores em que foi aplicado por meio de soro. O corpo passará por perícia para determinar a causa da morte.



