Polícia Civil e FAB realizam transporte aéreo de órgãos entre Goiânia e Brasília

A Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil do Distrito Federal, em colaboração com a FAB (Força Aérea Brasileira), realizou o transporte de um coração e um fígado. A Central de Transplantes da Secretaria de Saúde solicitou a transferência dos órgãos de Goiânia para Brasília .



O transporte foi feito pela Força Aérea Brasileira até o Aeroporto Internacional de Brasília, de onde a Polícia Civil continuou o trajeto com um helicóptero até o Hospital das Forças Armadas.



