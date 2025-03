Polícia Civil investiga adoções suspeitas de 17 gatos no Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um homem suspeito de adotar 17 gatos sob falsas pretensões. Walkiria Ferreira e Juliana Campos, protetoras de animais, relataram que o investigado escolhia gatos rajados e, após a adoção, os felinos desapareciam. Juliana conseguiu resgatar um gato com a pata quebrada na casa do suspeito, mas outros animais não foram encontrados.



Em áudios, o suspeito afirmava interesse em comportamento animal e admitia experiência com experimentos. Durante interrogatório, ele permaneceu em silêncio. O advogado nega as acusações, alegando que o cliente sofre de depressão. A polícia procura mais informações e o homem foi indiciado por maus-tratos, podendo enfrentar até 15 anos de prisão.



