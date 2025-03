Polícia Civil investiga corrupção em transferências no Detran-DF

A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um esquema de corrupção no Detran-DF. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas unidades do Detran do SIA e de Brazlândia. Dois servidores são acusados de facilitar transferências de veículos e emitir documentos ilegalmente, cobrando propina para pular etapas, como vistorias. A denúncia surgiu na ouvidoria do governo do Distrito Federal, e o esquema operou entre 2023 e 2024. Além dos servidores já identificados, um terceiro, que era chefe de um deles, também é suspeito. O Detran afastou os envolvidos e está investigando possíveis cúmplices, incluindo agências de carros e outros servidores.



