Polícia Civil prende mulher por tortura e exploração sexual de adolescentes no DF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) cumpriu um mandado de prisão contra Hayra Nunes, de 22 anos, em Planaltina de Goiás, Entorno do DF. Ela é investigada por crimes de tortura e exploração sexual envolvendo uma adolescente de 17 anos, no Setor Leste do Gama. A jovem foi forçada a realizar tarefas domésticas e prostituição.



Em janeiro, após ser espancada por furto alegado e ter suas mãos e sua língua queimadas, ela conseguiu fugir para registrar a ocorrência. Outra vítima, uma mulher de 35 anos, também estava em situação semelhante e fugiu de Brasília por medo de Hayra e seu marido, que também é investigado.



