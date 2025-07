Polícia cumpre mandado de busca em caso de incêndio a veículo em Brazlândia (DF)

Policiais civis da 18ª DP cumpriram um mandado de busca na casa de um homem suspeito de ter incendiado um veículo em Brazlândia (DF). O mandado foi cumprido na região da Vendinha, em Goiás. A polícia apreendeu o celular do investigado.



Imagens mostram a ação do crime, onde o suspeito, após uma discussão por questões de trabalho, incendiou um carro. Ele possui passagem pela polícia por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça. As investigações continuam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!