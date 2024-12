Polícia desmonta esquema ilícito de jogos de azar que enriquecia influenciadoras

Uma operação da Polícia Civil de Goiás desarticulou um esquema envolvendo estelionato, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Três influenciadoras digitais, conhecidas por ostentar luxo nas redes sociais, estão sob suspeita de envolvimento nos crimes. A investigação revelou que até programas sociais, como o Bolsa Família, foram alvo de fraudes pelo grupo. Nesta sexta-feira (6), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, Cristalina (GO) e Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. Durante as buscas, foram encontrados itens de luxo nas residências das suspeitas. Embora as influenciadoras não tenham sido presas, a polícia apreendeu carros de luxo, máquinas de cartão e computadores.