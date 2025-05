Polícia Federal apreende carros de luxo em operação contra fraudes no INSS

A Polícia Federal realizou uma operação em Brasília para investigar fraudes em benefícios do INSS, uma das maiores já registradas no país. A operação levou à apreensão de carros de luxo comprados com dinheiro desviado.



Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, é acusado de ser o operador do esquema, que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. A ação, solicitada pela Justiça de São Paulo, visa garantir a devolução dos fundos desviados.



