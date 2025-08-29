Polícia Federal desarticula esquemas de lavagem de dinheiro em combustíveis no Brasil

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, conduziu três operações integradas em dez estados brasileiros, desarticulando organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Duas operações focaram no setor de combustíveis, enquanto outra se concentrou em fundos de investimento usados para ocultar patrimônio.



Em São Paulo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, com bloqueio de bens avaliados em R$ 1,2 bilhão. No Paraná, um grupo suspeito é acusado de lavar R$ 600 milhões desde 2019 através do comércio de combustíveis, com movimentação de R$ 23 bilhões em uma rede de empresas. Em oito estados, foram cumpridos mandados contra 350 pessoas físicas e empresas, revelando esquemas que movimentaram R$ 52 bilhões em cinco anos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!