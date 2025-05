Polícia Federal desarticula megaesquema de produção de êxtase

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que produzia e distribuía drogas sintéticas em vários estados do Brasil e no Distrito Federal. A quadrilha tinha capacidade de fabricar mais de 4,2 milhões de comprimidos de êxtase por ciclo.



As operações ocorriam em fábricas clandestinas no Rio de Janeiro e no interior do Paraná, usando empresas de fachada dos ramos de perfumaria e barbearia para adquirir materiais. A estrutura criminosa era comparada a uma empresa de sucesso.



Foram realizadas nove prisões, e mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. O bloqueio de bens, incluindo imóveis e criptoativos, foi avaliado em R$ 50 milhões.



