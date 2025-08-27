Polícia investiga adolescentes que planejavam atentados em escolas públicas do DF

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes após ameaça de atentados em escolas do Distrito Federal. Foram apreendidos computadores, celulares e materiais relacionados ao extremismo violento, incluindo apologia ao nazismo e racismo.



A Secretaria de Educação do DF afirmou que adotou medidas para apoiar as escolas afetadas e seus alunos, delegando a tarefa à Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes.



A Polícia Civil constatou que não havia risco iminente de ataque após intervenção da mãe de um dos menores. Um adolescente está em tratamento psiquiátrico, enquanto o outro foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para as providências legais.



