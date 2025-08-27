Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia investiga adolescentes que planejavam atentados em escolas públicas do DF

Foram cumpridos mandados de buscas e apreendidos aparelhos eletrônicos e materiais relacionados ao extremismo violento

DF Record|Do R7

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes após ameaça de atentados em escolas do Distrito Federal. Foram apreendidos computadores, celulares e materiais relacionados ao extremismo violento, incluindo apologia ao nazismo e racismo.

A Secretaria de Educação do DF afirmou que adotou medidas para apoiar as escolas afetadas e seus alunos, delegando a tarefa à Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes.

A Polícia Civil constatou que não havia risco iminente de ataque após intervenção da mãe de um dos menores. Um adolescente está em tratamento psiquiátrico, enquanto o outro foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para as providências legais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Distrito Federal
  • Educação
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Racismo
  • RecordPlus
  • Saúde
  • Secretaria de Educação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.