Polícia investiga grupo por ajudar integrante de facção preso na Papuda

A Polícia Federal realizou uma operação nesta segunda-feira (21) para desarticular um grupo suspeito de prestar apoio a um líder de facção preso no Distrito Federal. Segundo as investigações, um advogado permitia a participação de terceiros em videochamadas com presos ligados à organização criminosa. Ao todo, os agentes cumpriram seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão no DF e na Bahia.