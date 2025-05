Polícia Militar resgata bichos preguiça em operações no fim de semana no DF

O batalhão ambiental da Polícia Militar registrou cinco ocorrências com bichos preguiça durante o fim de semana. Quatro animais foram resgatados; dois receberam atendimento veterinário e os outros dois foram devolvidos à natureza. Um quinto animal foi avistado em uma área de mata no Lago Sul e está sendo monitorado devido ao difícil acesso. A orientação é acionar a polícia pelo 190 ao encontrar um animal selvagem.



