Polícia realiza prisões em operação contra furto a comércio no Entorno do DF

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do DF e Goiás, com o apoio da Polícia Penal de Brasília , dois homens e duas mulheres foram presos sob suspeita de furto a comércios na região do Entorno. Os indivíduos são moradores da capital e atuavam em lojas locais.



Investigações indicam que eles também podem estar envolvidos em crimes semelhantes em São Paulo , Goiânia e Mato Grosso. Durante as buscas, óculos furtados e drogas foram encontrados com um dos suspeitos, que foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.



