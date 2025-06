Polícia Rodoviária Federal prende caminhoneiro por adulteração e crime ambiental

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro na BR-060, próximo ao Recanto das Emas (DF). O homem foi detido por adulterar os sinais de identificação do veículo e por operar o caminhão com descarga livre, o que lança gases poluentes diretamente na atmosfera.



A abordagem ocorreu após denúncia de que a placa dianteira do caminhão estava obstruída pela grade frontal, modificada para esconder a identificação. O motorista recebeu voz de prisão e responderá pelos crimes relacionados à adulteração e poluição conforme a legislação vigente.



