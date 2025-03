Polícias montam estrutura na Torre de TV para garantir segurança no Carnaval

As forças policiais do Distrito Federal implementaram um plano conjunto para garantir a segurança durante o Carnaval. O governador Ibaneis Rocha anunciou que o transporte público será gratuito a partir de domingo (2), com expectativa de atrair dois milhões de foliões até a quarta-feira de cinzas. O evento contará com 65 blocos cadastrados, beneficiados por um investimento recorde de R$ 8,5 milhões. Embora as escolas de samba não participem este ano, a Secretaria de Cultura planeja fortalecer essas instituições até 2025. Para a segurança, uma base será montada na Torre de TV para suporte e primeiros socorros durante a festa.



