População em situação de rua ganha oportunidade de emprego no DF

O GDF (Governo do Distrito Federal) criou novas oportunidades de emprego para a população em situação de rua, no departamento de manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania. Agora, essas pessoas poderão trabalhar na revitalização de espaços públicos.



As oportunidades proporcionam dignidade e mudanças na vida daqueles que enfrentam dificuldades. Francisco Tavares viveu nas ruas por quase 3 anos. Hoje, contratado pela secretaria, ele voltou a ter uma renda fixa, além de esperança para ele e para a família. Gilvandro Soares também enfrentou momentos difíceis. Agora, entre os novos funcionários do departamento, ele pôde pagar o próprio aluguel.