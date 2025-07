Postos do DF são alvo de investigação da AGU por suspeita de cartel de preços

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou a abertura de investigação sobre possíveis práticas que estariam sabotando a concorrência na venda de combustíveis. A medida foi tomada após denúncias de que postos em Brasília e outras regiões não estariam repassando ao consumidor as reduções de preços anunciadas pela Petrobras.



O Sindicato dos Postos do DF alega que o aumento no preço do etanol anidro tem impedido a queda nos valores finais. Já o deputado distrital Chico Vigilante acionou o Ministério Público para apurar possíveis manipulações de preços no Distrito Federal, envolvendo a Promotoria de Defesa do Consumidor e o GAECO.



O pedido da AGU foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), à Polícia Federal, à Secretaria Nacional do Consumidor, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Nacional de Defesa do Patrimônio Público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!