Prazo para novos beneficiários do DF Social termina nesta quarta-feira

Benefício de R$ 150 é destinado a famílias de baixa renda no Distrito Federal

DF Record|Do R7

O prazo para novos beneficiários do DF Social termina nesta quarta-feira (20). O programa oferece um auxílio mensal de R$ 150 a famílias de baixa renda no Distrito Federal e grupos com renda per capita de até meio salário mínimo.

Para garantir o benefício, é necessário abrir uma conta social no BRB até terça-feira. Famílias podem verificar sua situação acessando o site do GDF Social com CPF e data de nascimento. Sete mil famílias estão contempladas com o cartão do DF Social.

