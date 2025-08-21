O prazo para novos beneficiários do DF Social termina nesta quarta-feira (20). O programa oferece um auxílio mensal de R$ 150 a famílias de baixa renda no Distrito Federal e grupos com renda per capita de até meio salário mínimo.



Para garantir o benefício, é necessário abrir uma conta social no BRB até terça-feira. Famílias podem verificar sua situação acessando o site do GDF Social com CPF e data de nascimento. Sete mil famílias estão contempladas com o cartão do DF Social.



