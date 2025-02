Presos suspeitos de assalto a salão de beleza no Riacho Fundo Polícia Militar do DF prendeu um homem de 20 anos e apreendeu um adolescente de 16 suspeitos do crime

DF Record|Do R7 14/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h05 ) twitter

