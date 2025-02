Primeira creche pública e revitalização urbana são entregues no Gama

O governador Ibaneis Rocha esteve no Gama para inaugurar o Centro de Educação da Primeira Infância Jardim das Acácias, a primeira creche pública da cidade, com capacidade para 200 crianças. Além disso, ele inspecionou a obra da Policlínica do Gama e entregou a revitalização do terminal rodoviário, atendendo a uma antiga demanda da população. "É um dia de muita alegria. Parabéns à população do Gama que ganha esse presente. E eu tenho certeza que vamos continuar trabalhando pela região", afirmou o governador. Ele destacou que outras melhorias, incluindo asfalto, calçadas e iluminação, estão previstas para a região.