Primeira-dama do DF vive momento de tensão durante ataque com míssil em Israel

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e integrantes da comitiva do DF foram surpreendidos por um ataque com míssil enquanto caminhavam em Israel.



Em vídeo, Mayara relatou o susto e demonstrou preocupação com os demais membros da equipe que ainda estão no país. Durante o ataque, ela conseguiu se abrigar em um bunker. A primeira-dama ressaltou a articulação para trazer todos de volta ao Brasil assim que o espaço aéreo for liberado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!