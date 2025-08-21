Procuradores-gerais do MP de todo o país se reúnem em Tiradentes (MG)

Procuradores-gerais do Ministério Público de todo o país se reuniram em Tiradentes, Minas Gerais, para discutir treinamento em negociação e autocomposição. O encontro é parte das reuniões ordinárias do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que visam fortalecer o Ministério Público Brasileiro. Participaram procuradores de diversos estados e do Distrito Federal. A autocomposição é destacada como um mecanismo eficiente para mediação e resolução de conflitos comuns.



