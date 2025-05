Produtores de milho e sorgo se reúnem em Brasília e Alckmin fala de incentivos rurais

O 3º Congresso da Abramilho reuniu cerca de 400 participantes em Brasília, com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Durante o evento, Alckmin anunciou a abertura do mercado chinês para o DDG brasileiro e a criação do IPI verde, que incentivará veículos movidos a fontes limpas.



Em destaque no congresso, a Ferrogrão foi apontada como essencial para a logística do setor agropecuário, apesar das paralisações judiciais. O governo federal espera resolver essas questões para avançar com o projeto. Além disso, foi discutida a ampliação do crédito rural, crucial para pequenos e médios produtores enfrentando desafios financeiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!